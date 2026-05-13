Japonya'nın cari fazlası 2025 mali yılında rekor kırdı

Japonya'nın 2025 mali yılı (Mart 2025 sonu itibarıyla) cari hesap fazlası üst üste üçüncü yıl rekor seviyeye ulaşarak 34,52 trilyon yen (219 milyar dolar) oldu.

Japonya'nın cari işlemler fazlası mart ayında 4,68 trilyon yen ile piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Piyasada cari fazla beklentisi 3,87 trilyon yen düzeyindeydi.

Japonya Maliye Bakanlığı verilerine göre mart ayında düzeltilmemiş cari fazla yıllık bazda yüzde 29,1 arttı. Aynı dönemde mal ve hizmet dengesi 572,8 milyar yen fazla verirken, bu kalemde yıllık artış yüzde 0,2 oldu. Ticaret fazlası ise 830,5 milyar yene yükseldi ve yıllık bazda yüzde 35,9 artış kaydetti.

Yurt dışı yatırımların getirisinde yükseliş

Maliye Bakanlığı, fazla artışında mal ticaret dengesinin yeniden artıya dönmesi ile zayıf yenin etkisiyle yurt dışı yatırımlardan elde edilen getirilerin yükselmesinin etkili olduğunu belirtti.

Yurt dışı yatırımlardan elde edilen gelirleri gösteren birincil gelir kalemi, mali yılda yüzde 2,1 artışla 42,28 trilyon yene yükseldi.

Mal ticareti dengesi ise bir önceki yılki 3,03 trilyon yen açık sonrası 1,36 trilyon yen fazla verdi. Bu dönemde ihracat yüzde 3,3 artışla 111,35 trilyon yene çıkarken, ithalat yüzde 0,8 gerileyerek 109,98 trilyon yen oldu.