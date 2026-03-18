Japonya'nın dev şirketleri büyük maaş artışlarına hazırlanıyor

Japonya'daki birçok büyük şirket, çarşamba günü sendikalarla yürüttükleri yıllık ücret görüşmelerini tamamlarken, Orta Doğu'daki çatışmaların yarattığı belirsizliğe rağmen üst üste dördüncü yılda da güçlü maaş artışları sunmaya hazırlanıyor.

Devam eden ücret görüşmeleri, ABD'nin yüksek gümrük tarifelerinin etkisinden büyük ölçüde etkilenmedi; zira şirketler, süregelen iş gücü sıkıntısı nedeniyle çalışanlarını elde tutmak için cömert artışlar yapmaya istekli görünüyor.

Şimdi dikkatler, Orta Doğu çatışmasının tetiklediği ve ekonomiyi yavaşlatıp kurumsal karları aşındırabilecek artan petrol fiyatlarına rağmen Japonya'nın bu güçlü ücret artışını gelecek yıllarda sürdürüp sürdüremeyeceğine çevrildi.

Toyota Motor ve Hitachi dahil olmak üzere pek çok büyük firmada müzakereler çarşamba günü sonuçlanırken; Mazda ve Mitsubishi Motors gibi bazı şirketler, sendika taleplerini tamamen karşılamayı kabul ederek süreci planlanandan önce tamamladı.

Mitsubishi Motors, 25 Şubat'ta %5,1'lik bir artış üzerinde anlaşarak 1970'teki kuruluşundan bu yana en hızlı görüşme sürecini yürüttü.

Yaklaşık 7 milyon üyeli sendika konfederasyonu Rengo, ilk toplu verileri 23 Mart'ta açıklayacak. Sendikalar, geçen yılki %5,25'lik rekor artışın ardından bu yıl ortalama %5,94 zam talep ediyor.