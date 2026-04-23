Japonya’nın dış ticaret dengesinde ‘yen’ paradoksu: İhracat artışı riskleri maskeliyor mu?

Japonya ekonomisi, mart ayı itibarıyla yıllık ihracatını yüzde 11,7 oranında artırarak küresel pazardaki rekabet gücünü koruduğunu gösterse de bu büyümenin arka planındaki döviz kuru etkisi endişe yaratmaya devam ediyor. Yen değer kaybettikçe Japon malları yurt dışında ucuzlayıp talep toplarken, aynı kur etkisi ülkenin enerji ve ham madde ithalat faturasını da eş zamanlı olarak kabartıyor. Açıklanan verilerde yer alan 667 milyar yenlik dış ticaret fazlası, her ne kadar son yedi ayın en güçlü performansı olsa da nisan ayı itibarıyla derinleşen jeopolitik krizlerin bu dengeyi bozabileceği öngörülüyor. Japonya genelinde hissedilen bu ticari ivme, küresel arz zincirindeki yeni yapılanmaların ve bölgesel talebin bir sonucu olarak dikkat çekiyor.

Teknoloji sevkiyatlarında Çin ve ABD etkisi

İhracat hacmindeki genişlemenin merkezinde, mart ayı boyunca yarı iletken ve elektronik bileşenlere yönelik artan küresel talep yer alıyor. Özellikle Çin pazarına yapılan sevkiyatların yüzde 17,7 oranında artması, bölgesel ticaretin hala en güçlü motoru olduğunu kanıtlıyor. ABD pazarındaki yüzde 3,4’lük toparlanma ise mart ayı dengelerini destekleyen bir diğer unsur olarak öne çıkıyor. Ancak bu sevkiyat başarısı, üreticilerin artan girdi maliyetlerini fiyatlara ne kadar yansıtabileceği sorusunu da beraberinde getiriyor.

Enerji koridorlarındaki gerilim ithalat faturasını tehdit ediyor

Dış ticaret fazlasındaki artışa rağmen, ithalat kaleminde yaşanan yüzde 10,9’luk yükseliş, Japonya’nın kırılgan noktalarını işaret ediyor. Orta Doğu’da tırmanan çatışmaların petrol fiyatlarını yukarı çekmesi, nisan ayı ve sonrasına dair dış ticaret projeksiyonlarını zayıflatıyor. Enerji ihtiyacının neredeyse tamamını ithal eden Tokyo için, Hürmüz Boğazı’ndaki olası bir aksama, mart ayında yakalanan bu ivmenin kısa sürede yerini cari açığa bırakmasına neden olabilir.

Kur baskısı ve stratejik hamleler

Özetle, Japonya’nın mart ayı performansı sadece bir üretim başarısı değil, aynı zamanda para politikasındaki manevra alanının daralmasının bir yansımasıdır. Önümüzdeki süreçte, zayıf yenin ihracatçıya sağladığı avantajın, enerji maliyetleri tarafından ne kadarının absorbe edileceği ekonomi yönetiminin en kritik sınavı olacaktır. Özellikle nisan ayı sonundaki Merkez Bankası toplantısına kadar, dış ticaret verilerindeki bu kırılgan iyimserlik piyasalarda temkinli bir şekilde izlenmeye devam edecektir.