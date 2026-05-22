Japonya’nın dış ticaretindeki güçlü yükseliş mayıs ayında da sürecek mi?

Japonya Maliye Bakanlığı'nın resmi ticaret verileri, ülkenin dış satım odaklı büyümesini üst üste sekizinci aya taşıyarak küresel piyasalarda dikkat çekici bir hareketlilik yaratıyor. Bu güçlü tırmanışın merkezinde, dünya genelinde hızla büyüyen yapay zeka yatırımları ve buna bağlı olarak mikroçip ile yarı iletken sevkiyatlarında kaydedilen büyük talep artışı yer alıyor. Başta Çin ve ABD olmak üzere ana pazarlara yapılan yüksek hacimli teknoloji sevkiyatları dış ticaret gelirlerini yukarı taşırken, Japon yeninin dolar karşısındaki değer kaybı da ihraç edilen ürünlerin küresel rekabet gücünü ve kağıt üzerindeki toplam değerini doğrudan destekliyor.

Enerji ithalatındaki daralma ve stratejik rezervlerin rolü

Dış ticaret dengesinde yaşanan olumlu tablonun bir diğer belirleyici unsuru ise enerji ithalatı tarafında gerçekleşen geçici hacimsel düşüşler oluyor. Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik riskler ve kritik lojistik rotalardaki tıkanıklıklar nedeniyle ham petrol tedarik hacminde sert gerilemeler yaşanırken, Japonya bu süreci kendi stratejik petrol rezervlerini devreye sokarak ve alternatif tedarik rotalarına yönelerek yönetiyor. Enerji faturasında yaşanan bu dönemsel hafifleme, ülkenin ithalat maliyetlerini geçici olarak aşağı çekerek dış ticaret rakamlarının artı tarafta kalmasına ve dengenin korunmasına önemli bir katkı sunuyor.

Mayıs ayı öngörüleri ve üretim maliyetleri üzerindeki baskı

Teknoloji ihracatındaki bu başarının mayıs ayı döneminde de tamamen sürdürülebilir olup olmadığı konusu, piyasalarda daha temkinli bir yaklaşımla ele alınıyor. Mayıs ayına ilişkin öncü imalat sanayi verileri, küresel ham petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların ve petrol türevi endüstriyel girdilerin maliyet artışlarının Japonya içindeki üretim çarkları üzerinde baskı oluşturmaya başladığına işaret ediyor. Stratejik rezervlerin kullanım sınırları ve küresel lojistik hatlardaki risklerin devam etmesi sebebiyle, mayıs ayı ve sonrasında ithalat maliyetlerinin yeniden tırmanışa geçebileceği, bu durumun da mevcut ticaret avantajını yeni bir açık baskısıyla karşı karşıya bırakabileceği finans çevrelerinde yoğun şekilde değerlendiriliyor.