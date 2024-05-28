Japonya'nın dış varlıkları rekor seviyede

Japonya Maliye Bakanlığı'na göre, Japonya, 2023 sonu itibariyle 454,8 trilyon net dış varlık ile Almanya ve 412,7 trilyon yen ile Çin'in ardından dünyanın en büyük kreditörü konumunu korudu.

Zayıf yen ve denizaşırı ülkelere yapılan doğrudan yatırımlardaki artış, Japonya'nın hükümet, işletmeler ve bireyler tarafından tutulan net dış varlıkların değerinde yıllık 51 trilyon yenlik bir artış kaydetmesine yardımcı oldu.

Brüt dış varlıklar 1.488 trilyon yen ve dış borç 1.017 trilyon yen olarak gerçekleşmiştir.

Bakanlık ayrıca revize edilmiş cari denge verilerini de açıkladı. Japonya, 2023 yılının tamamı için, daha önce açıklanan 20,6 trilyon yenlik cari fazlaya karşılık 21,4 trilyon yenlik bir cari fazla kaydetti.