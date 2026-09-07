Japonya'nın döviz rezervlerinde tarihi kayıp: Yen için alarm mı çalıyor?

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Japonya'nın döviz rezervleri, ağustosta yen savunması için gerçekleştirilen kapsamlı müdahalenin etkisiyle rekor düzeyde geriledi. Japonya Maliye Bakanlığı'nın 7 Eylül'de açıkladığı verilere göre ülkenin resmi rezerv varlıkları ağustos sonunda 1 trilyon 207,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Rezervler temmuz sonundaki 1 trilyon 287,1 milyar dolara göre 79,6 milyar dolar, yani %6,18 azaldı. Böylece ağustos ayındaki düşüş, 2000 yılından bu yana karşılaştırılabilir verilerin tutulduğu dönemin en büyük aylık rezerv kaybı olarak kayıtlara geçti.

Yen müdahalesi rezervleri aşağı çekti

Rezervlerdeki sert gerilemede Japonya'nın döviz piyasasına müdahalesi belirleyici oldu. Japonya, 30 Temmuz-26 Ağustos döneminde yen satın alıp dolar satarak yaklaşık 15,4 trilyon yen, yaklaşık 98,7 milyar dolar, tutarında müdahalede bulundu.

Bu operasyon, Japonya'nın tek bir ay içerisinde gerçekleştirdiği en büyük döviz müdahalesi oldu. Müdahale öncesinde dolar karşısında yaklaşık 164 seviyesine kadar gerileyen yen, operasyonun ardından 155,20 seviyesine kadar güçlendi.

Müdahalenin finansmanında ağırlıklı olarak yabancı menkul kıymetlerin kullanıldığı görülüyor. Japonya'nın rezervlerindeki menkul kıymetler ağustos sonunda 839,6 milyar dolar seviyesinde bulunurken, aylık düşüşün önemli bölümünü bu kalemdeki gerileme oluşturdu. Rezervlerin büyük kısmının ABD Hazine tahvillerinden oluşması, piyasaların özellikle bu varlıkların satışına odaklanmasına neden oldu.

Yen güçlendi ancak baskı tamamen bitmedi

Japonya'nın müdahalesi yen üzerindeki baskıyı kısa vadede hafifletse de para birimindeki hareketin kalıcı olup olmayacağı henüz netleşmiş değil. Yen, müdahale sonrasında yeniden 160 seviyesine yaklaşırken, eylül başında 155-156 bandına toparlandı.

7 Eylül'de ise yen dolar karşısında 154,42 seviyesine kadar güçlenerek yaklaşık yedi ayın zirvesini gördü. Piyasalarda Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) eylül toplantısında faiz artırabileceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesi de yen üzerindeki desteği artırıyor.

Rezervler açısından henüz alarm yok

Rekor büyüklükteki aylık kayıp dikkat çekse de mevcut rezerv seviyesi Japonya'nın döviz cephanesinin tükendiği anlamına gelmiyor. Ülkenin ağustos sonunda 1,2 trilyon doların üzerinde rezervi bulunuyor ve Japonya'nın gerektiğinde yeniden müdahale edebilecek önemli bir varlık tabanı mevcut.

Ancak asıl risk, yüksek miktarlı müdahalelerin yen üzerinde kalıcı bir etki yaratıp yaratamayacağı noktasında ortaya çıkıyor. Rezerv kullanımı para birimini kısa vadede destekleyebilirken, yen üzerindeki baskının temel nedenleri devam ettiği sürece yeni müdahale ihtimali gündemde kalabilir.

Bu nedenle mevcut tablo rezervler açısından henüz bir alarm sinyali vermiyor. Ancak Japonya'nın rekor müdahaleye rağmen yenin yeniden zayıflamasını engellemek zorunda kalması, kur politikasındaki baskının sürdüğünü gösteriyor. Piyasaların bundan sonraki odağında ise BoJ'un faiz kararı ve Japonya'nın yeni bir müdahaleye başvurup başvurmayacağı olacak.