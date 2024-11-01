Japonya'nın emeklilik yatırım fonundan 60 milyar dolar zarar

GPIF, Temmuz-Eylül ayları arasındaki ikinci çeyrekte 9,13 trilyon yen (60 milyar dolar) yatırım zararı bildirdi. Bu, Mart 2020'ye kadar olan üç aylık dönemden bu yana en kötü çeyrek performansı oldu.

GPIF'ın varlıklarının büyüklüğü 252,9 trilyon yen.

Temmuz-Eylül döneminde GPIF yabancı tahvil portföyünde yüzde 5,5, yabancı hisse senedi varlıklarında ise yüzde 5,4 yatırım kaybı yaşadı.

Yurtiçi hisse senedi portföyü ise çeyrek boyunca yüzde 4,9 oranında yatırım kaybına uğradı.

GPIF Başkanı Masataka Miyazono yaptığı açıklamada, dönem boyunca yenin güçlenmesine neden olan ABD ve Japonya arasındaki daralan faiz oranı farkını ve hem yurtiçinde hem de yurtdışında büyük hisse senedi endeksleri için karışık sonuçları gerekçe gösterdi.