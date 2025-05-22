Japonya'nın ham çelik üretimi yüzde 6,4 düştü
Japonya'nın ham çelik üretimi Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 düşüş gösterdi.
Japonya Demir ve Çelik Federasyonu (JISF) tarafından açıklanan verilere göre, üretim bir önceki aya göre %8,4 düşüşle 6 milyon 604,6 bin ton oldu.
Sıcak haddelenmiş çelik ürünleri üretimi aylık bazda %7,3 düşüş, yıllık bazda %2,2 gerilererek 5 milyon 912,8 bin ton olarak gerçekleşti.
Pik demir üretimi aylık %7,9, yıllık %5,9 düştü ve 4 milyon 736,4 bin ton oldu.
Elektrik ark ocaklı tesislerin üretimi aylık %7,2, yıllık %8,2 azalarak 1 milyon 775,5 bin ton seviyesine geldi.