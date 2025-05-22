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Japonya'nın ham çelik üretimi yüzde 6,4 düştü

Japonya'nın ham çelik üretimi Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 düşüş gösterdi.

Haber Merkezi
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Japonya'nın ham çelik üretimi yüzde 6,4 düştü
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Japonya Demir ve Çelik Federasyonu (JISF) tarafından açıklanan verilere göre, üretim bir önceki aya göre %8,4 düşüşle 6 milyon 604,6 bin ton oldu.

Sıcak haddelenmiş çelik ürünleri üretimi aylık bazda %7,3 düşüş, yıllık bazda %2,2 gerilererek 5 milyon 912,8 bin ton olarak gerçekleşti.

Pik demir üretimi aylık %7,9, yıllık %5,9 düştü ve 4 milyon 736,4 bin ton oldu.

Elektrik ark ocaklı tesislerin üretimi aylık %7,2, yıllık %8,2 azalarak 1 milyon 775,5 bin ton seviyesine geldi.

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