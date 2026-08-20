Japonya'nın ihracatı 11'inci ayda da arttı, ithalat rekor kırdı

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İhracattaki güçlü performansta elektronik parçalar, yarı iletken üretim ekipmanları ve otomobil sevkiyatları etkili oldu. ABD'ye ihracat yıllık yüzde 22, Çin'e ihracat ise yüzde 25,8 arttı. Zayıf yen de Japon ürünlerinin dış pazarlardaki rekabet gücünü destekledi.

İthalat yüzde 27,8 arttı

İthalat temmuzda yıllık bazda yüzde 27,8 artarak 12,1 trilyon yenle aylık rekor kırdı. Artış, yüzde 26,5'lik piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti.

Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan sevkiyatların aksaması, Japonya'yı başta ABD olmak üzere alternatif petrol tedarikçilerine yöneltti. Ham petrol ithalat hacmi dört ayın ardından ilk kez artarak yüzde 5,5 yükselirken, ithalatın toplam değeri yüksek petrol fiyatlarının da etkisiyle yüzde 87,8 arttı.

Japonya temmuz ayında 634,5 milyar yen dış ticaret açığı verdi. Piyasa beklentisi 680 milyar yen açık yönündeydi.

Yüksek enerji ve emtia maliyetlerinin enflasyon baskısını artırması, güçlü ihracat görünümüyle birlikte Japonya Merkez Bankası'nın para politikasında normalleşmeyi sürdürmesi yönündeki beklentileri destekliyor. Üretici fiyatları da temmuzda yıllık yüzde 7,2 yükselmişti.