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Japonya'nın ihracatı rekor seviyeye ulaştı

Japonya Maliye Bakanlığı, Japonya'nın geçen yıl rekor düzeyde ihracat yaptığını ve yıllık ticaret açığının bir önceki yıla göre yüzde 44 azaldığını bildirdi.

Haber Merkezi
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Japonya'nın ihracatı rekor seviyeye ulaştı
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Japonya Maliye Bakanlığı verilerine göre,ticaret açığı, artan enerji maliyetleri ve dünya genelinde artan enflasyon nedeniyle 5,3 trilyon yen (34 milyar dolar) olarak gerçekleşti.

Dünyanın en büyük üçüncü ekonomisinin ihracatı ise 107 trilyon yen (691 milyar dolar) oldu. Maliye Bakanlığı, ihractın üst üste ikinci kez 100 trilyon yen sınırını aştığını ve bu ihracat rakamının 1979 yılına kadar uzanan karşılaştırılabilir veriler için kayıtlardaki en büyük değer olduğunu söyledi.

Aralık ayında ihracat yıllık bazda beklenenin üzerinde yüzde 2,8 artarken, ithalat yüzde 1,8 yükseldi. Ekonomistler ihracatta yüzde 2,3 artış bekliyorlardı. Kasım ayında artış yüzde 3,8 olmuştu

İhracat Asya ve Avrupa ülkelerine artarken, Çin ve ABD'ye düşüş gösterdi. Çin'e ihracat yüzde 3 ve ABD'ye ihracat yüzde 2,1 geriledi.

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