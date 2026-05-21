Japonya'nın ihracatı sekizinci ay üst üste arttı

ABD'ye yönelik sevkiyatlarda da toparlanma dikkat çekti. Martta yüzde 3,4 artan ABD'ye ihracat, nisanda yüzde 9,5'e hızlandı. Verilere göre çip üretim makineleri ve diğer makine teslimatlarındaki artış bu toparlanmada etkili oldu.

İthalat da yüzde 8,3'lük beklentinin üzerinde yüzde 9,7 yükseldi. Bununla birlikte ham petrol ithalatı hacim bazında yüzde 64 düşüşle 1980'den bu yana en sert gerilemeyi kaydetti. Değer bazındaki düşüş ise yüzde 49,9 ile Kasım 2020'den bu yana en büyük daralma oldu.

Ekonomistler, enerji maliyetlerindeki artışa karşı Japonya Merkez Bankası'nın yakın dönemde faiz artırabileceğini, ancak karar alıcıların ekonomik aktivitenin sıkılaşmaya dayanıklılığını dikkatle izlediğini belirtiyor.

Oxford Economics ekonomisti Norihiro Yamaguchi, yapay zekâ alanındaki canlılığın kısa vadede Japon ihracatına destek vermeyi sürdürebileceğini belirtti. Ancak yüksek enerji fiyatlarının küresel büyüme üzerinde baskı yaratmasının, özellikle yapay zekâ dışındaki sermaye mallarına yönelik talebi zayıflatabileceği değerlendiriliyor.

Veriler aynı zamanda Japonya'nın enerji şokuna karşı arayışını da ortaya koydu. Orta Doğu'dan yapılan petrol ithalatı nisanda yıllık bazda yüzde 67,2 azalırken, ABD'den ithalat yüzde 38,8 arttı. Capital Economics ekonomisti Marcel Thieliant, bunun Japonya'nın Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının ardından alternatif enerji kaynaklarına yönelme çabasını gösterdiğini ifade etti.