Japonya'nın ihracatında beklenmedik yavaşlama

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Japonya'nın eylül ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,7 yükseldi. Reuters anketine katılan ekonomistler yüzde 20,1 artış bekliyordu.

Temmuz ayında yaklaşık dört yılın en güçlü artışını kaydeden ihracat, ağustosun ardından eylülde de yavaşladı.

Japonya'nın 2026 yılının ilk iki çeyreğindeki ekonomik büyümesinin temel itici güçlerinden biri olan ihracat, ilk çeyrekte beklentilerin aşılmasına katkıda bulunmuş, ikinci çeyrekte de büyümeyi desteklemişti.

Yarı iletken ihracatı yüzde 49,4 arttı

Eylül ayında yarı iletken ihracatı değer bazında yıllık yüzde 49,4 artarak dış ticaret performansına önemli katkı sağladı.

Yarı iletkenlerle ilgili makine ihracatı yüzde 43,9, enerji üretiminde kullanılan makine ihracatı ise yüzde 22,6 yükseldi.

ABD'ye ihracat yüzde 22,9 yükseldi

Japonya'nın en büyük ticaret ortağı olan Çin ana karasına ihracatı eylülde yıllık yüzde 8,6 arttı.

ABD'ye yapılan ihracatta ise yüzde 22,9 artış kaydedildi.

Petrol ithalatı yüzde 51,1 arttı

Japonya'nın toplam ithalatı eylülde yıllık yüzde 18,9 yükselerek yüzde 19,6'lık piyasa beklentisinin altında kaldı.

Petrol ithalatı değer bazında yüzde 51,1 artarken, ABD'den yapılan petrol ithalatında yaklaşık yüzde 820'lik yükseliş görüldü.

Orta Doğu'dan petrol ithalatı ise bölgedeki çatışmaların tedariki aksatmaya devam etmesiyle yalnızca yüzde 1,5 arttı.