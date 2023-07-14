Japonya'nın sanayi üretimi aşağı yönlü revize edildi

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı(METI) verilerine göre, sanayi üretimi Mayıs ayında bir önceki aya göre mevsimsel düzeltilmiş verilerle yüzde 1,6 düşüşten yüzde 2,2 düşüşe çekildi.

Aynı ayda geçen yılın Mayıs ayı ile karşılaştırıldığında öncü verilerde yüzde 4,7 olan artış oranı yüzde 4,2'ye indi.

Nakliyeler aylık yüzde 0,6 düşüşten yüzde 1,1 düşüşe, yıllık yüzde 4,5 artıştan yüzde 4,0 artışa revize edildi.

Stoklarda nihai verilerle aylık yüzde 1,8, yıllık yüzde 7,3 artış yaşandı. Öncü veriler aylık yüzde 1,5, yıllık yüzde 7,0 artış yönündeydi.

Sanayinin kapasite kullanım oranında da düşüş yaşandı. Mevsimsel düzeltilmiş verilerle kapasite kullanım Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 6,3 geriledi.

Kapasite kullanımında yıllık bazda ise yüzde 8,0 artış yaşandı.