Japonya'nın sanayi üretimi son 8 ayın en büyük düşüşünü yaşadı

Japonya'nın sanayi üretimi Ocak ayında, düşen deniz aşırı talebin otomotiv ve çip ekipmanı sektörleri üzerinde yarattığı baskının da etkisiyle son 8 ayın en hızlı düşüşünü gösterdi.

Ocak ayında sanayi üretimi mevsimsel etkilerden arındırılmış verilerle bir önceki aya göre yüzde 4,6 düştü. Ekonomistler ise sanayi üretiminin yüzde 2,6 küçülmesini bekliyorlardı. Aralık ayında üretim yüzde 0,3 artmıştı.

Araç üretimi Ocak ayında yüzde 10,1 gerilerken, üretim makinaları ve elektronik parça imalata sırasıyla yüzde 13,5 ve yüzde 4,2 düştü. Yarı iletken üretim ekipmanları üretimi de yüzde 26,8 geriledi.

Sanayi üretiminin hızla düştüğü Ocak ayında perakende satışlar ise neredeyse son 2 yılın en hızlı artışını yaşadı. Ocak ayında perakende satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,3 arttı. Ekonomistler artışın yüzde 4,0 olmasını bekliyorlardı.

Üretim azalsa da araç satışları yıllık bazda yüzde 19,3 büyüdü.

Perakende satışlar Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 1,9 arttı. Aralık ayında artış yüzde 1,1 olmuştu.