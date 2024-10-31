Japonya’nın sanayi ve perakende verileri kafa karıştırdı

Japonya'da sanayi üretimi beklentileri aşarken, perakende satışlar geriledi.

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı tarafından açıklanan veriler, eylül ayında sanayi üretimin bir önceki aya göre yüzde 1,4 arttığını gösterdi. Analistlerin beklentisi bir önceki ay yüzde 3,3 gerileyen üretimin yüzde 1,0 artacağı yönündeydi.

Şirketler ekim ayında üretimin aylık bazda yüzde 8,3 artmasını bekliyor. Analistler, hava olayları ve büyük otomobil üreticileriyle yaşanan sorunlar nedeniyle üretim kesintileriyle boğuştuktan sonra imalat sektörünün daha sağlam bir zeminde olup olmadığını görmek için izliyorlar.

Bakanlık tarafından açıklanan perakende satışların eylül ayında bir yıl öncesine göre yüzde 0,5 arttığı ve ağustos ayındaki yüzde 3,1'lik artıştan yavaşladığı görüldü.

Tüketimdeki artışın ivme kaybettiğine dair işaretler, talebin toparlanma yolunda olduğuna dair beklentileri zedeleyebilecek olarak görülürken, BOJ politika yapımının temel unsurlarından biri, uzun bir durgun talep döneminin ardından tüketici harcamalarını canlandırmak olmaya devam ediyor.