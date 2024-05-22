Japonya'nın ticaret açığı yüzde 8 arttı

Japonya Maliye Bakanlığı, ihracatın yüzde 8,3 artışla 8,98 trilyon yen (57 milyar dolar) olduğunu, ithalatın ise 9,4 trilyon yen (60 milyar dolar) olduğunu ve bir önceki yıla göre %8,3 artış gösterdiğini açıkladı. Nisan ayı ticaret açığı 462,5 milyar yen (3 milyar dolar) olarak gerçekleşti. Önceki ay ticaret açığı 366,5 milyar yen seviyesindeydi.

İhracat Mart ayında yüzde 7,3, Şubat ayında ise yüzde 11 artmıştı.

Asya'nın geri kalanı, ABD ve Orta Doğu'ya yapılan sevkiyatlar keskin bir şekilde artarken, Avrupa'ya yapılan ihracat yatay seyretti. ABD'den yapılan ithalat bir yıl öncesine göre yaklaşık %30 artarken, Orta Doğu'dan yapılan ve ağırlıklı olarak petrol ve gazdan oluşan ithalat %15 artış gösterdi.

Araç ihracatı %24, elektrikli makine ihracatı ise %16 artış gösterdi. Mekanik parça ithalatı, otomobil parçaları ve bilgisayar çiplerine olan talebin artmasıyla yükseldi.

Petrol ve doğal gaz ithalatı Nisan ayında bir önceki yıla göre %23'ten fazla artarken, gıda ve imalat girdileri ithalatı da tırmanışa geçti.