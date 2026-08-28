Japonya'nın yene müdahalesi rekor kırdı

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Japonya, yenin yaklaşık 40 yılın en düşük seviyelerine gerilemesinin ardından döviz piyasasına yaptığı müdahalenin faturası ortaya çıktı.

Maliye Bakanlığı verilerine göre hükümet rekor büyüklükte müdahale etti. Hükümet, 30 Temmuz-26 Ağustos döneminde yeni desteklemek amacıyla toplam 15,4 trilyon yen, yaklaşık 96,4 milyar dolar harcadı.

Bu tutar, bir aylık dönem için yapılan bugüne kadarki en yüksek döviz müdahalesi oldu.

Dolar/yen 160 seviyesinin hemen altında

SMBC Nikko Securities kıdemli faiz ve döviz stratejisti Rinto Maruyama, müdahale tutarının son derece büyük olduğuna dikkat çekerek, Japonya'nın bu yıl şimdiye kadar yaklaşık 27 trilyon yen harcamasına rağmen dolar/yen paritesinin hâlâ 160 seviyesinin hemen altında seyrettiğini belirtti.

Maruyama'ya göre bu görünüm, yen üzerindeki değer kaybı baskısının ne kadar güçlü kaldığını gösteriyor.