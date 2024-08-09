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JCR, ABD'nin kredi notunu teyit etti

Japon kredi derecelendirme kuruluşu JCR, ABD'nin kredi notunu teyit etti.

Haber Merkezi
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JCR, ABD'nin kredi notunu teyit etti
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JCR'den yapılan açıklamaya göre, Ülke'nin uzun dönem yabancı ve yerel para cinsinden kredi notları "AAA" olarak teyit edildi.

Açıklamada, derecelendirmelerin, ülkenin son derece gelişmiş endüstriyel temeli, diplomasi, güvenlik, ekonomi ve finans alanlarındaki güçlü konumu ve ABD dolarının kilit para birimi olma rolüyle desteklendiği belirtildi.

JCR, "Ekonomi, GSYH'nın yaklaşık %70'ini oluşturan tüketici harcamalarının etkisiyle 2023'te güçlüydü. Ekonominin 2024 yılında tüketici harcamalarının desteğiyle dirençli kalması bekleniyor." değerlendirmesinde bulundu.

Mali açığın artmaya devam edeceğini öngören JCR, "Ancak güçlü ekonomik temeli ve rezerv para ülkesi statüsü nedeniyle ülkenin kredi itibarının değişmesi pek olası değil." şeklinde görüş belirtti.

Kredi notunun görünümü "durağan" olarak devam edecek.

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