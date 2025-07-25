Jeff Bezos, Amazon bilançosu öncesi 1,5 milyar dolarlık hisse sattı

Amazon’un kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Jeff Bezos, e-ticaret devinin yaklaşan ikinci çeyrek bilanço açıklamasından günler önce 1,5 milyar dolar değerinde şirket hissesi sattı.

Bezos’un satışa hazır 4,6 milyon hissesi bulunuyor

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) sunulan Form-4 belgesine göre Jeff Bezos, 21 ve 22 Temmuz tarihlerinde 1,5 milyar dolar değerinde 6,6 milyon Amazon hissesi sattı. Bu satışlar, Amazon’un 31 Temmuz’da açıklanması planlanan ikinci çeyrek bilançosundan hemen önce gerçekleşti.

Satışlar, fiyat, hacim ve zamanlama gibi önceden belirlenmiş koşullar karşılandığında otomatik olarak işlemleri tetikleyen 10b5-1 ticaret planı kapsamında gerçekleştirildi. Barron’s’ın haberine göre, bu büyük hisse satışlarına rağmen Bezos’un mevcut 10b5-1 ticaret planı kapsamında satışa hazır 1 milyar dolar değerinde 4,6 milyon hissesi bulunuyor.

Son 2 yılda 18,2 milyar dolar net gelir elde etti

Amazon kurucusu, 2024 ve 2025 yılları boyunca toplamda 95 milyon Amazon hissesi satarak 18,2 milyar dolar net gelir elde etti. Mevcut ticaret planı kapsamındaki tüm satışları tamamladıktan sonra bile 232 milyar dolar değerinde bir milyardan fazla Amazon hissesine sahip olmaya devam edecek.

Ay başında da satmıştı

Bezos, bu ayın başlarında 666 milyon dolarlık yeni bir Amazon hissesi dilimini daha satmıştı. Bu satış, lüks Venedik düğününden birkaç gün sonra şirket hisselerinin önemli bir bölümünü, 737 milyon dolar değerinde satmasının ardından geldi.

Yatırım stratejisinde yeni girişimler olabileceği konuşuluyor

Bu satışlar, Bezos’un son zamanlardaki aşırı harcamalarıyla birlikte, yatırım stratejisinde muhtemelen yeni girişimlere doğru bir değişikliğe işaret edebilir. Ayrıca raporlar, Bezos’un medya şirketi CNBC’yi satın almakla ilgilenebileceğini öne sürüyor.

Bu satışlara rağmen Bezos, Amazon’da önemli bir hisseye sahip olmaya devam ediyor ve bu da şirketin geleceğindeki etkisinin süreceğini gösteriyor.