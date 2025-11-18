Jeff Bezos, sahalara geri dönüyor: Kendini CEO olarak atadı

Dört yıl önce Amazon'un CEO'luğundan istifa eden alışveriş şirketinin kurucusu ve eski CEO'su milyarder Jeff Bezos, yeniden CEO olarak iş dünyasına geri dönüyor. Bezos, kendisini Project Prometheus adlı bir yapay zeka girişiminin eş CEO'su olarak atadı.

Bloomberg HT'den Hande Berktan'ın haberine göre Project Prometheus, dünya genelinde erken aşamada en yüksek yatırımı alan girişim oldu.

Çeşitli alanlarda mühendislik ve üretim için yapay zeka geliştirmeye odaklanan girişim, şimdiden 6,2 milyar dolar fon aldı. 6,2 milyar dolarlık yatırım, Project Prometheus'u dünya genelinde en iyi finanse edilen erken aşama girişimlerden biri haline getirdi. Bezos'un eş CEO görevi, Temmuz 2021'de Amazon CEO'su olarak görevinden ayrılmasından bu yana ilk resmi operasyonel rolü anlamına geliyor.

Bezos'un yanı sıra şirkete liderlik eden kişi, aynı zamanda ünlü bir teknoloji yöneticisi olan kurucu ortağı ve eş CEO'su Vik Bajaj. Fizikçi ve kimyager Bajaj'ın adı Google ve X'teki çalışmalarıyla duyuldu. Bajaj ayrıca Alphabet'e ait bir biyoteknoloji girişimi olan Verily'nin de kurucu ortağı ve yatırım şirketi Foresite Capital'in yapay zeka odaklı iştiraki Foresite Labs'ın kurucu ortağı. Bajaj, Prometheus'u kurmak için şirketten ayrıldı.

Project Prometheus yapay zeka ürünleri geliştiriyor

Bilgisayar, havacılık ve otomotiv gibi çeşitli alanlarda mühendislik ve üretim için yapay zeka ürünleri geliştirecek olan Project Prometheus, yapay zeka modellerini eğitmek için fiziksel dünyayı simüle ederek bilimsel araştırmaları hızlandıracak teknolojiler geliştiriyor. Şirketin halihazırda Meta, OpenAI ve Google DeepMind gibi yapay zeka firmalarından araştırmacılar da dahil olmak üzere yaklaşık 100 çalışanı bulunuyor.