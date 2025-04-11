Jeffrey Sachs: Mickey Mouse bile daha iyi bir plan yapardı, bir deli ülkesinde yaşıyor gibiyiz

Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı (SDSN) Başkanı Prof. Dr. Jeffrey Sachs, Antalya Diplomasi Forumu'nda "Korumacılık: Küreselleşmenin sonu mu?" panelinde konuştu.

Sachs'ın açıklamalarından satır başları:

- Şu anda dünyanın en büyük sorunu iklim krizi olmalı.

- Çin'in ekonomik başarısı tesadüfen olmadı.

- Trump gibi biri size gelip her şeyin sorunu Çin diyebiliyor.

- ABD'de son 40 yılda eşitsizliklerin giderek büyümesine yol açtık.

- 90 gün Amerikalılar için sonsuzmuş gibi geliyor.

- Mickey Mouse bile daha iyi bir plan yapardı, bir deli ülkesinde yaşıyor gibiyiz.

- Ülkenin bu delilik yoluna girmemeliyim demesi gerekiyor.

- İklim krizi nedeniyle 20-25 yıl içinde büyük bir felaket içinde olacağız.