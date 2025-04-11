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Jeffrey Sachs: Mickey Mouse bile daha iyi bir plan yapardı, bir deli ülkesinde yaşıyor gibiyiz

Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı (SDSN) Başkanı Prof. Dr. Jeffrey Sachs, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergileri politikasıyla ilgili "Trump gibi biri size gelip her şeyin sorunu Çin diyebiliyor.. Mickey Mouse bile daha iyi bir plan yapardı, bir deli ülkesinde yaşıyor gibiyiz." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
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Jeffrey Sachs: Mickey Mouse bile daha iyi bir plan yapardı, bir deli ülkesinde yaşıyor gibiyiz
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Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı (SDSN) Başkanı Prof. Dr. Jeffrey Sachs, Antalya Diplomasi Forumu'nda "Korumacılık: Küreselleşmenin sonu mu?" panelinde konuştu.

Sachs'ın açıklamalarından satır başları:

- Şu anda dünyanın en büyük sorunu iklim krizi olmalı.
- Çin'in ekonomik başarısı tesadüfen olmadı.
- Trump gibi biri size gelip her şeyin sorunu Çin diyebiliyor.
- ABD'de son 40 yılda eşitsizliklerin giderek büyümesine yol açtık.
- 90 gün Amerikalılar için sonsuzmuş gibi geliyor.
- Mickey Mouse bile daha iyi bir plan yapardı, bir deli ülkesinde yaşıyor gibiyiz.
- Ülkenin bu delilik yoluna girmemeliyim demesi gerekiyor.
- İklim krizi nedeniyle 20-25 yıl içinde büyük bir felaket içinde olacağız.

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