Jeopolitik risk uyarısı: Faiz indirimi için acele etmeyin

Wells Fargo CEO’su Charlie Scharf, İran çatışmasının nasıl sonuçlanacağına ilişkin netlik oluşmadan şimdi faiz indirmenin "yanlış yapılacak şey" olacağını söyledi.

Scharf, "Sonun ne olduğunun görüldüğü netleşene kadar ortada gerçek bir risk var" dedi. İran çatışmasının nasıl gelişeceğini görmek için bekleme yönünde bir uzlaşı bulunduğunu düşündüğünü de sözlerine ekledi.

Washington Ekonomi Kulübü’nde konuşan Scharf, çatışmanın şu ana kadar ABD ekonomisi üzerinde sınırlı etkisi olduğunu, finansal piyasalardaki dalgalanmaya rağmen ekonominin güçlü kalmaya devam ettiğini belirtti.

Özel kredilerde sistematik bir risk yok

Wells Fargo CEO’su, ABD’li tüketicilerin harcamalarını geçen yılın aynı dönemine göre halen yüzde 5 ila yüzde 7 artırdığını söyledi. Scharf, benzin giderlerindeki yükselişin diğer harcama kalemlerinde ayarlamalara yol açtığını ifade etti.

Çatışmanın daha uzun sürmesi halinde etkinin daha büyük olabileceğini belirten Scharf, "Bu daha uzun bir süre devam ederse zarar verici olabilir" dedi.

Scharf, özel kredilerdeki kayıpların sistematik bir risk oluşturduğunu düşünmediğini de söyledi. Bazı portföylerin kredi döngüsünden daha fazla etkilenmesinin doğal olacağını ifade etti.