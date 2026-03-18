Jeopolitik türbülansta Hindistan: Büyüme ve Rupi sınavı

Dünya ekonomisinin büyüme motoru olarak görülen Hindistan, küresel jeopolitik gerilimlerin ekonomik yansımalarıyla mücadele ediyor. Bölgedeki çatışmaların petrol fiyatlarını yukarı çekmesi, enerji ihtiyacının büyük kısmını ithalatla karşılayan Yeni Delhi yönetimi için çift taraflı bir risk oluşturuyor. Bir yandan enflasyonist baskı artarken, diğer yandan yerel para birimi Rupi, dolar karşısında 92,62 seviyesine gerileyerek rekor düşük seviyeyi gördü.

Stratejik enerji rotasında güvenlik mesaisi

Hindistan için hayati öneme sahip olan Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş güvenliği, bugün ekonominin ana gündem maddesi oldu. Petrol taşıyan "Jag Laadki" adlı Hint gemisinin riskli bölgeyi aşarak Gujarat'taki Mundra Limanı'na ulaşması, piyasalara kısa süreli bir nefes aldırdı. Ancak uzmanlar, LPG ihtiyacının %65’ini dışarıdan temin eden ülkenin, tedarik zincirindeki olası bir kırılmaya karşı hala savunmasız olduğuna dikkat çekiyor. Hindistan Parlamentosu'nda bugün yapılan görüşmelerde, enerji arz güvenliğinin ulusal güvenlik stratejisinin ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulandı.

Büyüme tahminleri ve yerli üreticiyi koruma hamlesi

Küresel çalkantılara rağmen uluslararası finans kuruluşları Hindistan’ın dirençli yapısını teyit ediyor. IMF ve Dünya Bankası’nın son verilerine göre ülke, 2025-2026 mali yılı için %7,2 - %7,3 civarındaki büyüme beklentisiyle liderliğini koruyor. Ekonomi yönetimi bu süreçte yerli sanayiyi korumak adına ticari savunma mekanizmalarını da devreye soktu. Bugün itibarıyla, Çin kaynaklı düşük maliyetli kimyasal ithalatına karşı başlatılan anti-damping soruşturması, Hindistan'ın küresel ticaret savaşlarında kendi üretim kapasitesini koruma kararlılığını gösteriyor.