Jerusalem Post'tan 'Türkiye' yazısı: Son hamle retoriğin ötesine geçti

Kudüs’te İngilizce ve Fransızca yayın yapan The Jerusalem Post gazetesi, 7 Ekim’de başlayan İsrail-Hamas savaşından bu yana Türkiye’nin İsrail karşıtı adımlarının diplomatik alanda yoğunlaştığını aktardı.

Erdoğan’ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya yönelik eleştirilerini anımsatan gazete, Türkiye’nin son hamlesinin retoriğin ötesinde geçtiğini ve Ankara’nın iki ülke arasındaki ticareti aktif olarak etkileyeceğini yazdı.

Ankara Yönetimi’nin son hamlesi İsrail’i ihracat listesinden çıkarmak olmuştu. Ticaret Bakanlığı, 2024 yılında firmaların yönlendirilebileceği hedef pazarlar listesinden İsrail ile birlikte Irak’ı çıkarmıştı.

Bu kararın en önemli sonucu...

The Jerusalem Post “Bu kararın en önemli sonucu, Türkiye'nin İsrail ile ticaret yapan işletmelere verdiği sübvansiyonu kesmesi ve desteğini çekmesidir. Üstelik, Türk iş sahiplerine, İsrail ile ticaret yapmayı tercih etmeleri halinde devlet yardımı sağlanmayacağına dair açık bir mesaj niteliği taşımaktadır” değerlendirmesinde bulundu.

Bu stratejik hamle, savaşın etkilerine rağmen İsrail'in 2023 yılında Türkiye'nin ihracat listesinde 13. sırada yer almasının ve toplam ihracatın yaklaşık yüzde 2,1'ine tekabül eden 5,42 milyar dolar değerinde mal ihraç etmesinin ardından geldi.

Türkiye Ulaştırma Bakanlığı'nın resmi verileri 7 Ekim'den bu yana Türkiye'nin İsrail'e günde ortalama sekiz gemi olmak üzere 701 gemi gönderdiğini ortaya koydu. Bunlardan 480'i Türkiye-İsrail rotasını izlerken, geri kalan 221'i Hayfa veya Aşdod limanlarına giderken Türkiye'de durdu.