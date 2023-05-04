Jim Cielinski: Borçlanma maliyetleri 2 katına çıkacak

Varlık yöneticisi Janus Henderson Group Plc.'nin Küresel Sabit Getiri Bölümü başkanı Jim Cielinski, devlet borç maliyetlerinin önümüzdeki üç yıl içinde iki katına çıkarak hükümetleri daha fazla tahvil yatırımcısının insafına bırakacağı uyarısında bulundu.

Cielinski'ye göre, faiz oranlarının artması mali harcamaları kısıtlayacak ve parayı ekonomik olarak üretken alanlardan uzaklaştıracak. Bu durumda, devletlerin faiz maliyetlerinin 2025 yılına kadar 2,8 trilyon dolara ulaşması bekleniyor.

Bu durumda hükümetlerin tahvil piyasalarına daha da bağımlı hale geleceği ve yatırımcılar ile politika yapıcılar arasındaki çatışmalara zemin hazırlayacağına dikkat çeken Cielinski, yatırımcıların devletlerin borç yönetimi konusunda endişelerinin artacağını belirtti.

Cielinski, hükümetlerin bu sorunu çözmek için daha az borçlanarak, gelirlerini artırarak veya harcamalarını azaltarak önlemler alabileceğini söyledi. Ancak, bu önlemlerin uygulanması kolay değil ve hükümetlerin siyasi ve ekonomik faktörleri dikkate alması gerekiyor.