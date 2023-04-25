Joe Biden, başkanlığa tekrar aday oldu

ABD Başkanı Joe Biden, sosyal medyada paylaştığı bir video ile 2024 başkanlık seçimleri için aday olduğunu duyurdu. 80 yaşındaki Biden, Amerikan tarihinde yeniden seçilmek için adaylığını koyan en yaşlı aday oldu. Biden, "Her neslin demokrasi için ayağa kalkmak zorunda kaldığı bir an vardır. Bunun bizimki olduğuna inanıyorum. İşte bu yüzden ABD Başkanı olarak yeniden seçilmek için adaylığımı koyuyorum. Bize katılın. Bu işi bitirelim" ifadelerini kullandı.

Ancak son kamuoyu yoklamalarına göre, Amerikalılar 2024 seçimlerinde Biden-Trump rövanşına sıcak bakmıyor. NBC News tarafından yapılan bir Hart Research anketi, Amerikalıların yüzde 70'inin Biden'ın bir dönem daha aday olması gerektiğini düşünmediğini, katılımcıların yüzde 60'ının ise Trump'ın çekilmesi gerektiğini düşündüğünü ortaya koydu.