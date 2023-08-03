JP Morgan Ceo’sundan Fitch tepkisi

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in ABD’nin kredi notunu düşürmesine tepkiler gelmeye devam ediyor. Son olarak JP Morgan Chase’in bir numarali ismi Jamie Dimon, “ Fitch’in ABD'nin notunu düşürmesini saçma ancak gerçekten önemli değil' diyerek tepkisini dile getirdi.

ABD’li yatırım bankası JP Morgan Chase Üst Düzey Yöneticisi Jamie Dimon,CNBC kanalına özel mülakat verdi. Fitch’in ABD’nin kredi notunu düşürmesini saçma olarak niteleyen Dimon, “ABD'nin uzun vadeli kredi notunu düşürmesi nihayetinde önemli değil. Çünkü borçlanma maliyetlerini belirleyen derecelendirme kuruluşları değil piyasadır” dedi.

Geniş kapsamlı röportajda Dimon yapay zeka, ABD ekonomisi, banka düzenlemeleri ve jeopolitik gibi konulara değindi.

“Fırtına bulutu hala orada”

Dimon, ABD ekonomisinin tüketici ve iş dünyasının gücü, düşük işsizlik ve sağlıklı bilançolarla desteklendiğini söyledi.

JP Morgan Chase Ceo’su Dimon, "Resesyona girsek bile durum oldukça iyi," dedi. Ve geçen yıl ekonomiyle ilgili yaptığı bir uyarıya atıfta bulunarak, "Fırtına bulutu hala orada" diye ekledi.

Dimon'u en çok endişelendiren şeylerin Ukrayna savaşının yarattığı jeopolitik riskler ve Fed’in niceliksel sıkılaştırma olarak bilinen bilançosunu dizginleme çabası olduğunu söyledi.

“Fed Hayal kırıklığı yarattı”

Dimon, düzenleyicilerin ABD bankaları üzerindeki standartları sıkılaştırma çabalarını eleştirerek, geçen hafta açıklanan kararların "Büyük ölçüde hayal kırıklığı yarattığını" söyledi.

Dimon daha katı sermaye kuralları içeren planın “büyük ölçüde hayal kırıklığı” olduğunu belirtti.

CNBC’nin haberine göre Dimon “Bu kurallara uyum sağlayacağız. Ancak Amerika için doğrusunun bu olduğunu düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

Dimon ayrıca söz konusu kuralların konut ve KOBİ kredisi vermeyi zorlaştıracağını savundu.