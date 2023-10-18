JP Morgan ve Nomura Çin'in büyüme tahminini yükseltti

JP Morgan ve Nomura, Çin ekonomisinin üçüncü çeyrekte bir önceki yıla göre beklenenden daha hızlı büyümesinin ardından, 2023 yılının tamamı için ekonomik büyüme tahminlerini yükseltti. JP Morgan, Çin'in 2023 yılı GSYH büyüme tahminini yüzde 5,0'dan yüzde 5,2'ye çıkardı. Nomura tahminini yüzde 4,8'den yüzde 5,1'e yükseltti.

Çin'in GSYH'sı temmuz-eylül döneminde bir önceki yıla kıyasla yüzde 4,9 büyüyerek yüzde 4,4'lük artış beklentisinin üzerinde gerçekleşti.

Haibin Zhu liderliğindeki JPM ekonomistleri, "Ağustos ayında olduğu gibi eylül ayında da aylık faaliyetler beklenenden daha güçlü geldi. Bu cesaret verici" değerlendirmesini yaptılar ve Çin'in ekonomik toparlanma ivmesinin önümüzdeki aylarda da devam etmesinin beklendiğini ifade ettiler.

Ancak Zhu, özel yatırımlar ve konut piyasasındaki düzeltme gibi ekonomideki zayıf halkalar konusunda uyarıda bulundu ve "Zayıf nominal GSYH büyümesi, kazanç ve kar görünümünün özel yatırımlardaki toparlanma yolunda bir engel olmaya devam ettiğini gösteriyor" dedi.

JPM, Çin'in potansiyel büyümesinin 2024 ve 2025 yıllarında başlangıçta beklenenden daha hızlı düşerek sırasıyla yüzde 4-4,5 ve yüzde 3,5-4 aralığına gerileyeceğini öngörmekte.