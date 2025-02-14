JP Morgan’da ofise dönüş krizi! 14 bin çalışan etkilenecek

JP Morgan İngiltere’deki çalışanlar için hibrit çalışma sistemine son veriyor. Banka tarafından çalışanlarına haftada beş gün ofise dönmek istemiyorlarsa 'çalışacak başka bir yer bulmaları' söylendiği iddia edildi.

Personele 'çalışacak başka bir yer bulmaları' söylendi

Daily Mail’in haberine göre, CEO Jamie Dimon'un, ofise dönüşten rahatsız olan ve yeni düzenlemeden memnun olmayan çalışanların yeni iş aramaları gerektiğini açıkça belirttiği söyleniyor.

JP Morgan'da kriz yaşanıyor

Bu durum, JP Morgan'ın Londra'daki 14.000 kişilik işgücünde bir karışıklığa yol açtı ve birçoğu pandemi sırasında getirilen ve sonrasında da devam ettirilen hibrit çalışma modelinin iptal edilmesinden 'memnun değil'.

Ceo Jamie Dimon'dan net mesaj

İsminin açıklanmasını istemeyen bir yatırım bankacısı şunları söyledi: 'Jamie Dimon (JP Morgan'ın CEO'su) ofiste çalışma modeli istiyor ve eğer insanlar orada olmak istemiyorsa JP Morgan'da çalışmamalılar.

Şirket, 10 Ocak 2025'te yaptığı duyuruda, uzaktan çalışmanın 'faydalarını ve zorluklarını' yeniden değerlendirdiklerini ve İngiltere'deki 22.000 çalışanının artık evden çalışmasına izin verilmeyeceğini duyurdu.

Çalışanlara yazı gönderildi

Şirket tarafından personele gönderilen yazıda, "Etkili ekipler geliştirmek ve canlı, sağlıklı bir kültür sürdürmek, başarımız için önemlidir ve bunun en iyi şekilde birlikte çalışarak başarılabileceğine inanıyoruz" denildi.

JP Morgan'ın Londra'da iki olmak üzere, Glasgow ve Bournemouth'daki teknoloji merkezleri ve Edinburgh, Manchester, Leeds ve Bristol'daki bölge ofisleri de dahil toplam sekiz ofisi bulunuyor.