JP Morgan’dan 2025 sonu için Bitcoin tahmini: Kurumsal alımlar volatiliteyi azaltıyor

JP Morgan analistleri, Bitcoin’in mevcut fiyat seviyesinin düşük olduğunu değerlendirirken, yıl sonuna kadar 126.000 dolarlık bir potansiyel öngördü.

"Bitcoin oynaklığı tarihin en düşük seviyesinde"

Nikolaos Panigirtzoglou liderliğindeki analist ekibi tarafından hazırlanan raporda, Bitcoin’in oynaklığının tarihi düşük seviyelere gerilemesinin bu değerlendirmede etkili olduğu ifade edildi. Yılın başında yaklaşık yüzde 60 seviyesinde olan Bitcoin volatilitesi, yüzde 30 civarına düştü.

"Adil değerinin altında işlem görüyor"

Analistler, bu düşüşün, Bitcoin’in adil değerinin altında işlem gördüğünün bir işareti olduğunu belirtti.

Raporda, Bitcoin’in fiyatı altınla kıyaslandığında önemli oranda düşük değerlendiği vurgulandı. Panigirtzoglou, The Block’a verdiği demeçte, 126.000 dolarlık seviyenin “yukarı yönlü hedef” olduğunu belirterek, bu hedefin 2025 yılının sonuna kadar ulaşılır hale geleceğini öngördüklerini dile getirdi.

Kurumsal yatırımlar volatiliteyi azaltıyor

JP Morgan raporunda Bitcoin fiyatındaki göreli istikrarın nedeni olarak kurumsal alımlar öne çıkarıldı.

Panigirtzoglou, şirket hazinelerinin toplam Bitcoin arzının yüzde 6’sından fazlasını elinde bulundurduğunu ifade etti. Bu durumun, tahvil piyasasında merkez bankalarının parasal genişleme dönemlerinde oynadığı rolün bir benzerini oluşturduğu belirtildi.

"Bitcoin aşırı dalgalanmalara karşı tampon görevi görüyor"

Kurumsal oyuncuların Bitcoin piyasasına artan ilgisi, fiyat hareketlerinin daha kontrollü bir şekilde gerçekleşmesine neden olurken, aşırı dalgalanmalara karşı da bir tampon görevi görüyor. Analistler, bu yeni yapının Bitcoin’in daha az spekülatif ve daha çok kurumsal yatırım aracı haline geldiğine işaret ettiğini vurguladı. JPMorgan, bu trendin devam etmesiyle birlikte Bitcoin’in piyasa değeri ve işlem görme düzeyinde daha istikrarlı bir yapıya kavuşacağını öngörüyor.