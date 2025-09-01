JP Morgan'dan Avrupa'ya mali risk uyarısı

Bu durumun, yatırımcılar için basit “çekirdek-çevre” ayrımının risk değerlendirmesinde artık yetersiz kaldığına işaret ettiği vurgulandı.

Varlık yöneticisi, Avrupa'nın çevre ülkelerindeki on yıllık mali iyileşme ve çekirdek ülkelerdeki kötüleşen borç dinamikleri sonrasında, risk değerlendirmesinde ülke bazında seçim yapılması gerektiğini ifade etti. J.P.Morgan AM, bu çerçevede, Avrupa devlet tahvillerinin tüm yelpazesine erişim sağlayan stratejilerin değerlendirilmesini tavsiye etti.