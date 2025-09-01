  1. Ekonomim
JP Morgan'dan Avrupa'ya mali risk uyarısı

J.P.Morgan Asset Management, Fransa'nın yanı sıra diğer Avrupa ülkelerinin de mali taraftan benzer baskılarla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Bu durumun, yatırımcılar için basit “çekirdek-çevre” ayrımının risk değerlendirmesinde artık yetersiz kaldığına işaret ettiği vurgulandı.

Varlık yöneticisi, Avrupa'nın çevre ülkelerindeki on yıllık mali iyileşme ve çekirdek ülkelerdeki kötüleşen borç dinamikleri sonrasında, risk değerlendirmesinde ülke bazında seçim yapılması gerektiğini ifade etti. J.P.Morgan AM, bu çerçevede, Avrupa devlet tahvillerinin tüm yelpazesine erişim sağlayan stratejilerin değerlendirilmesini tavsiye etti.

