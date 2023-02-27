J.P Morgan'dan ek faiz artışı beklentisi

J.P. Morgan ekonomisti Allan Monks tarafından yazılan bir notta, "Veriler, daha geniş bir davranışsal değişimin de yolda olduğunu gösteriyor. Bu muhtemelen zaten sıkı olan işgücü piyasasına daha fazla baskı uygulayacak ve muhtemelen daha fazla politika sıkılaştırması gerektirecektir" dedi.

Monks, Mart ve Mayıs'taki benzer büyüklükteki hamlelerin ardından 25 baz puanlık artışın BoE terminal oranını yüzde 4,75'e çıkaracağını söyledi, ancak Mart ayında 50 baz puanlık bir faiz artış ihtimalinin düşük olduğunu söyledi.