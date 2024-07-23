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JP Morgan’dan ipotekli konut kredisi alımı

New York Community Bancorp (NYCB), yaklaşık 6 milyar dolarlık ipotekli konut kredisini JP Morgan'a sattı.

Haber Merkezi
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JP Morgan’dan ipotekli konut kredisi alımı
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Bölgesel bir kredi kuruluşu olan New York Community Bancorp (NYCB), JP Morgan Chase'e yaklaşık 5,9 milyar dolarlık ipotekli konut kredisi satışını tamamladığını duyurdu.

Banka, gerekli müşteri onayları alındıktan sonra yakın gelecekte 200 milyon dolarlık ek ipotekli konut kredisi satışını tamamlamayı beklediğini söyledi.

Mayıs ayında banka, JP Morgan'a yaklaşık 5 milyar dolarlık ipotek depo kredisi satmayı kabul ettiğini duyurmuştu. NYCB, kredilerin JPMorgan Chase'e nominal değer üzerinden satıldığını söyledi.