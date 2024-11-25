JP Morgan’dan iş hayatına ilişkin kritik tahmin: Çalışma süresi haftada 3.5 saate düşecek

ABD’nin yatırım devi JP Morgan’ın CEO'su Jamie Dimon iş hayatı ile ilgili kritik bir analizde bulundu. Çalışma hayatının baştan sona değişeceğini söyleyen Jamie Dimon, iş süreçlerinin otomatikleşeceğini ve haftalık çalışma süresilerinin azalabileceğini öngördüklerini açıkladı.

JPMorgan: Çalışma süresi haftada 3.5 saate düşecek”

JPMorgan'ın CEO'su Jamie Dimon, yapay zeka teknolojilerinin çalışanlar üzerindeki etkilerini değerlendirdi.

Bloomberg'e konuşan Dimon, gelecekte çalışanların haftada 3.5 gün çalışabileceğini ve 100 yaşına kadar yaşayabileceklerini söyledi.

Teknoloji yaşam standardını yükseltiyor

JPMorgan'ın CEO'su, teknolojinin her zaman insanların işlerini aldığını ancak aynı zamanda yaşam standartlarını da yükselttiğini söyledi.

Goldman Sachs: 300 milyon kişi işini kaybedecek

Goldman Sachs da daha önde yapay zeka ile ilgili bir öngörüde bulunmuştu. Goldman yapay zeka nedeniyle 300 milyon işini kaybedeği tahmininde bulunmuştu. Raporda Amerikan iş gücünün dörtte birinin tehdit altında olduğu kaydedilmişti.