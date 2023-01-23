JP Morgan'dan iyimser modelleme

JP Morgan, S&P 500’ün resesyon olasılığının yüzde 98 olarak fiyatlandığı 2022 yılının aksine 2023’de beklentilerini daha iyimser tarafa çekti. Kurduğu modellemede yüksek kaliteli tahvillerden Avrupa hisse senetlerine kadar 9 varlık sınıfının 7’sinin, resesyon için yüzde 50'nin altında bir olasılık ihtimaliyle fiyatlama yaptığını belirtti.

S&P 500 resesyon ihtimali hâlâ yüksek bir seviye olan yüzde 73 civarında görülse de bu, geçen yılki yüzde 98 seviyesinin keskin bir şekide altında.

JP Morgan Stratejisti Nikolaos Panigirtzoglou yaptığı açıklamada "Varlık sınıflarının çoğu Çin'in yeniden açılması, Avrupa'da gaz fiyatlarının düşmesi ve ABD'de enflasyonun beklentilerden daha fazla aşağı gelmesi ile resesyon riskinin fiyatlandırılması istikrarlı şekilde azalıyor. Piyasa bir resesyona ekim ayında yaptığından daha düşük şans veriyor" dedi.