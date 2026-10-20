JPMorgan 2027 yatırım raporunu açıkladı: Altın, hisse ve tahvilde getiri beklentileri

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JPMorgan Asset Management, 2027 Uzun Vadeli Sermaye Piyasası Varsayımları raporunda, önümüzdeki 10-15 yıllık dönemde yüzde 60 hisse senedi ve yüzde 40 tahvilden oluşan dolar bazlı dengeli portföyün yıllık getiri tahminini yüzde 7,0 olarak açıkladı.

Kurum, ABD büyük ölçekli şirket hisseleri için getiri beklentisini yüzde 6,7'den yüzde 7,5'e yükseltirken, altın için yüzde 5,5 tahminini korudu.

Rapora göre, portföyün yüzde 30'unun alternatif yatırımlara ayrılması halinde yıllık getiri beklentisi yüzde 7,5'e, Sharpe oranı ise geleneksel 60/40 portföye kıyasla yüzde 21 daha yüksek seviyeye ulaşabilir.

ABD hisselerinde getiri beklentisi yükseldi

J.P. Morgan, ABD büyük ölçekli şirket hisselerinde yıllık getiri tahminini 80 baz puan artırarak yüzde 7,5'e çıkardı. Tahminde yüzde 15'i aşan kâr marjları, teknoloji yatırımları ve verimlilik artışı etkili oldu.

Küresel hisse senetlerinin dolar bazlı getiri beklentisi yüzde 7,0'den yüzde 7,5'e yükseltilirken, gelişmekte olan ülke hisseleri için tahmin yüzde 7,1 olarak belirlendi.

Böylece rapor tarihinde ilk kez gelişmiş piyasa hisselerinin getiri beklentisi gelişmekte olan piyasaların üzerine çıktı.

Tahvillerde 20 yılın en yüksek getiri tahmini

Küresel toplam tahvil endeksleri için getiri tahmini, yükselen reel faizlerin etkisiyle yüzde 5,3'e ulaştı. Bu oran, 2021'deki yüzde 2,1 seviyesinden yükselerek son 20 yılın en yüksek tahmini oldu.

ABD orta vadeli Hazine tahvillerinde yıllık getiri beklentisi yüzde 4,6, yatırım yapılabilir kredi tahvillerinde yüzde 6,1 olarak açıklandı. Yüksek getirili ABD şirket tahvillerinde tahmin yüzde 6,1'den yüzde 6,7'ye çıkarıldı.

Raporda, 2040'a kadar sürmesi öngörülen yapay zeka odaklı küresel yatırım artışının toplam faktör verimliliği büyümesini yüzde 50 artırarak 120 baz puana taşıyabileceği belirtildi.

ABD'nin uzun vadeli reel büyüme beklentisi yüzde 2,1, gelişmiş ekonomilerin nominal büyüme tahmini ise yüzde 4,2 olarak açıklandı.

Alternatif yatırımlarda getiri beklentileri

J.P. Morgan'ın 10-15 yıllık yıllıklandırılmış getiri tahminlerine göre, özel sermaye yatırımlarında yüzde 9,8, ABD gayrimenkulünde yüzde 8,1, Avrupa gayrimenkulünde yüzde 7,1 ve küresel altyapıda yüzde 7,1 getiri bekleniyor.

Çeşitlendirilmiş hedge fonlar için yıllık getiri tahmini yüzde 6,7, küresel ormancılık yatırımları için yüzde 6,2, altın için yüzde 5,5 ve geniş emtia sepeti için yüzde 4,8 olarak açıklandı.

Hedge fonların getiri beklentisi yüzde 5,3'ten yüzde 6,7'ye, küresel altyapının beklentisi yüzde 6,5'ten yüzde 7,1'e yükseltildi. Özel sermaye yatırımlarında yüzde 9,8 ve ABD gayrimenkulünde yüzde 8,1 tahminleri önceki yıla göre hafif düşüş gösterdi.

Enflasyon ve yüksek faiz uyarısı

JPMorgan Asset Management Küresel Baş Stratejisti David Kelly, yapay zekânın benimsenmesi ve verimlilik artışının daha güçlü büyüme görünümünü desteklediğini belirtti.

Kelly, demografik baskılar, yüksek kamu açıkları ve jeopolitik gelişmeler nedeniyle enflasyonun tahmin dönemi boyunca daha oynak seyretmesinin beklendiğini söyledi.

Kurum, yükselen hisse senedi-tahvil korelasyonları nedeniyle portföylerin alternatif yatırımlar, reel varlıklar ve farklı coğrafyalara yayılan hisse senedi yatırımlarıyla çeşitlendirilmesinin önemini vurguladı.