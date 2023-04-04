JPMorgan: ABD'de bankacılık krizi henüz bitmedi
JPMorgan CEO'su Jamie Dimon yatırımcılara yolladığı bir notta, ABD'de bankacılık krizinin hala devam ettiğini ve krizin resesyon ihtimalinin artırdığını yazdı.
Amerika merkezli yatırım bankası JPMorgan Chase & Co'nun CEO'su Jamie Dimon, yatırımcılara yolladığı bir notta, ABD'de bankacılık krizinin devam ettiğini ve etkilerinin önümüzdeki yıllarda da devam etmesinin muhtemel olduğunu yazdı.
Yatırımcılara yolladığı 43 sayfalık notta Dimon "Mevcut kriz henüz sona ermedi ve geride kalsa bile, gelecek yıllarda bunun yansımaları olacak." dedi.
Fırtına bulutlarının ekonomiyi bir yıl önce olduğu gibi hala tehdit ettiğini belirten JPMorgan CEO'su resesyon ihtimallerine değinerek, "Piyasanın resesyon ihtimali arttı. 2008'e hiç benzemese de, bu mevcut krizin ne zaman sona ereceği belli değil. Piyasada pek çok gerginliğe neden oldu. Bankalar ve diğer borç verenler daha muhafazakar hale geldikçe finansal koşulların sıkılaşmasına neden olacağı açık." dedi.