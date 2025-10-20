JPMorgan Alman tahvillerinde pozisyon azalttı
JPMorgan, 10 yıllık Alman devlet tahvillerindeki (Bund) uzun pozisyonunu 10 yıllık ABD Hazine kağıtlarındaki kısa pozisyona karşı kapattığını duyurdu.
Stratejistler Francis Diamond ve Elisabetta Ferrara, "Alman tahvillerinde nötr tutuma geçtiğimiz için şimdi ABD Hazine kağıtlarına karşı 10 yıllık Bund'lardaki uzun pozisyonumuzdan kar realizyonu yapıyoruz" dedi.
Banka, Bund getirileri önemli ölçüde yükselirse bu işleme yeniden girmeye hazır olduklarını vurguladı.
JPMorgan ayrıca, işlem portföyü içinde kısa vadeli euro ve sterlin oranlarındaki yükseliş eğilimini azalttı.
10 yıllık Bund getirisi 1,5 baz puan artışla yüzde 2,594'e yükselirken, 10 yıllık Hazine tahvilleri 1 baz puan artarak yüzde 4,018'e çıktı.