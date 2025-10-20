  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. JPMorgan Alman tahvillerinde pozisyon azalttı
Takip Et

JPMorgan Alman tahvillerinde pozisyon azalttı

JPMorgan, 10 yıllık Alman devlet tahvillerindeki (Bund) uzun pozisyonunu 10 yıllık ABD Hazine kağıtlarındaki kısa pozisyona karşı kapattığını duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
JPMorgan Alman tahvillerinde pozisyon azalttı
Takip Et

Stratejistler Francis Diamond ve Elisabetta Ferrara, "Alman tahvillerinde nötr tutuma geçtiğimiz için şimdi ABD Hazine kağıtlarına karşı 10 yıllık Bund'lardaki uzun pozisyonumuzdan kar realizyonu yapıyoruz" dedi.

Banka, Bund getirileri önemli ölçüde yükselirse bu işleme yeniden girmeye hazır olduklarını vurguladı.

JPMorgan ayrıca, işlem portföyü içinde kısa vadeli euro ve sterlin oranlarındaki yükseliş eğilimini azalttı.

10 yıllık Bund getirisi 1,5 baz puan artışla yüzde 2,594'e yükselirken, 10 yıllık Hazine tahvilleri 1 baz puan artarak yüzde 4,018'e çıktı.

Borsada 3. çeyrek bilanço dönemi başladı!Borsada 3. çeyrek bilanço dönemi başladı!Borsa Haberleri

 

Küresel Ekonomi
Gazprom: Avrupa'da kış soğuk geçerse, doğal gaz pazarında sorunlar yaşanabilir
Gazprom: Avrupa'da kış soğuk geçerse, doğal gaz pazarında sorunlar yaşanabilir
AB, Rusya'dan gaz ithalatına 2028'de son verecek
AB, Rusya'dan gaz ithalatına 2028'de son verecek
ABD Hazine kâğıdı getirileri büyüme verileriyle hareket ediyor
ABD Hazine kâğıdı getirileri büyüme verileriyle hareket ediyor
Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi geriledi
Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi geriledi
İngiltere konut satış fiyatlarında artış zayıf kaldı
İngiltere konut satış fiyatlarında artış zayıf kaldı
JPMorgan: Çin, büyümeyi destekleyecek yeni önlemler alabilir
JPMorgan: Çin, büyümeyi destekleyecek yeni önlemler alabilir