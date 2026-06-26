JPMorgan: Barış anlaşması sürse bile etkisi devam edecek
JPMorgan, jeopolitik ortamın kırılganlığını koruduğunu belirterek, mevcut barış anlaşması sürse dahi çatışmaların Avrupa, Orta Doğu ve Afrika piyasalarında belirsizlik ve baskı yaratmaya devam edeceğini değerlendirdi.
JPMorgan Emerging Europe, Middle East & Africa Securities, şirketin yönetildiği jeopolitik ortamın zorlu kalmayı sürdürdüğünü bildirdi.
Şirket, barış anlaşmasının yürürlükte kalması halinde bile çatışmanın Avrupa, Orta Doğu ve Afrika piyasalarındaki koşulları etkilemeye devam edeceğini belirtti.
Açıklamada, jeopolitik gelişmelerin şirketin faaliyet gösterdiği piyasalarda belirsizlik ve baskı oluşturmaya devam ettiği ifade edildi.