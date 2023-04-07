JPMorgan CEO'su Dimon: ABD ekonomisinin önünde fırtına bulutları var

JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon, CNN'e konuştu. Dimon, ABD ekonomisin önünde fırtına bulutları olduğunu belirterek, Fed'in uygulamakta olduğu sıkılaştırma rejimi, yüksek ve inatçı enflasyon ile Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının ekonomi için görmekte en büyük riskler olduğunu belirtti. Ancak Dimon, ABD'deki beşeri sermayenin güzü konusunda umutlu hissettiğini de vurguladı.

Konuşmasında ABD ekonomisinin cari bankacılık krizinin üstesinden henüz geldiğini düşünmediğini de ifade eden Dimon, "Bu sorunu çözeceğimizden umutluyum" diye konuştu.

Dimon, bu yıl daha fazla banka batıp batmayacağını bilmediğini anlatan Dimon, ancak yaşananların 2008 finansal krizine benzemediğini vurguladı.

Fedaral borçlanma tavanının artırılamaması konusunda değinen Dimon, bir temerrüt yaşanmayacağını savundu."Ben hayatta olduğumu sürece temerrüt görmeyeceğiz" diye konuşan Dimon, Kongre'nin borçlanma tavanı konusunun önümüzdeki birkaç ay içinde üstesinde geleceğine inandığını, ancak bir anlaşma sağlanmadan önce daha fazla ekonomik sıkıntı olabileceğini de vurguladı.