JPMorgan CEO’su Dimon: Birkaç yıl daha görevdeyim ancak kaygım yüksek

JPMorgan CEO’su Jamie Dimon, ABD’nin en büyük bankasının başında "birkaç yıl" daha kalacağını söyledi.

New York’ta düzenlenen yatırımcı günü etkinliğinde konuşan Dimon, "Birkaç yıl daha CEO olarak buradayım, belki sonrasında birkaç yıl da yönetim kurulu başkanı olarak devam ederim" dedi.

Gelirlerde güçlü artış bekleniyor

Banka, ilk çeyrekte yatırım bankacılığı ücretleri ve piyasa gelirlerinde güçlü artış beklediğini açıkladı. Bu beklenti, son dönemde yazılım ve teknoloji şirketlerinde yaşanan satış dalgasının birleşme ve satın alma işlemleri ile halka arz planlarını olumsuz etkileyeceği yönündeki endişeleri hafifletti.

JPMorgan, yatırım bankacılığı ücretlerinin yüzde 10-19 aralığında artmasını öngörüyor. Bankanın ticari ve yatırım bankacılığı eş CEO’su Doug Petno, "Yıla güçlü başladık. İşlem hacimleri çok iyiydi ve geniş tabanlıydı. M&A tarafında güçlü stratejik etkenler var. Bu işlemlerin çoğu volatiliteye rağmen devam edecek" dedi.

Piyasa gelirlerinin de benzer şekilde yüzde 10-19 aralığında artması bekleniyor. Banka, dalgalı dönemlerde işlem hacimlerinin yükseldiğini, fiyat hareketlerinin portföylerin yeniden konumlandırılması ve kısa vadeli fırsatların değerlendirilmesiyle piyasa gelirlerini artırdığını belirtti.

Dimon: Kaygım yüksek

JPMorgan CEO'su Jamie Dimon, yüksek varlık fiyatlarını ve bankacılık sektöründeki, kendisine 2008 öncesi kriz yıllarını hatırlatan rekabetçi ortamı gerekçe göstererek ABD ekonomisi konusunda endişeli olduğunu söyledi.

Ekonomistler, Trump yönetiminin vergi ve deregülasyon politikalarının bu yıl ekonomik büyümeyi artırdığını dile getirirken, Dimon yıllık yatırımcı toplantısı sırasında, beklentilerin yüksek olduğu dönemlerde kendisinin işlerin nerede ters gidebileceğini düşündüğünü söyledi.

Dimon, “Benim kendi görüşüm, insanların bunun gerçek olduğu konusunda biraz fazla rahat oldukları yönünde; bu yüksek varlık fiyatları ve yüksek işlem hacimleriyle sorun yaşamayacağımızı düşünüyorlar” dedi.

“Ekonomik döngü tersine dönecek”

Dimon, ekonomik döngünün kaçınılmaz olarak bir gün tersine döneceğini, bunun da borçlular arasında bir temerrüt dalgasına yol açarak kredi verenleri geniş çapta etkileyeceğini ve çoğu zaman kimsenin beklemediği sektörleri vuracağını söyledi.

Dimon, "Bir gün bir döngü olacak… O döngüye hangi olayların birleşiminin yol açacağını bilmiyorum. Bu konuda kaygım yüksek. Varlık fiyatlarının yüksek olması beni rahatlatmıyor. Aksine, bunun riski artırdığını düşünüyorum" dedi.