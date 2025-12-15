  1. Ekonomim
  3. JPMorgan CEO'su Dimon, Fed başkan adayını açıkladı
JPMorgan CEO'su Dimon, Fed başkan adayını açıkladı

JPMorgan CEO'su Dimon, eski Fed Yönetim Kurulu üyesi Kevin Warsh'ın Fed'in bir sonraki başkanı olmasını desteklediğini açıkladı.

Financial Times'ın habere göre, JPMorgan CEO'su Jamie Dimon, eski Fed Yönetim Kurulu üyesi Kevin Warsh'ın Fed'in bir sonraki başkanı olmasının destekliyor.

Trump, gelecek yıl Fed'i yönetmek için ya Warsh ya da Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett'e yöneldiğini söylemişti. Bahis piyasalarında ise Hassett’in olasılığı daha yüksek görülüyor

Konuya yakın kaynaklara göre Dimon,New York’ta düzenlenen JPMorgan’ın özel varlık yönetimi CEO’ları konferansında, Warsh’ın Fed’e ilişkin görüşleriyle hemfikir olduğunu söyledi.

Kaynaklar, Dimon’un ayrıca Kevin Hassett’in Fed başkanı olması halinde, ABD Başkanı Donald Trump’ın faiz indirimi çağrılarını kısa vadede destekleme olasılığının daha yüksek olacağını dile getirdiğini aktardı.

