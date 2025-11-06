JPMorgan CEO’su Dimon risklere işaret etti: Resesyon ve yapay zekâ için uyardı

JPMorgan Chase CEO’su, ABD ekonomisinin hala "yumuşak iniş" sürecinde olduğunu ancak iş gücü piyasasında belirgin bir zayıflama yaşandığını söyledi. "Ekonomi hala ilerliyor. Biraz zayıflamış olabilir ama şu anda hala dengede" diyerek ekonomiye yönelik değerlendirmelerde bulunan Dimon, hiçbir ABD başkanının yüksek faiz oranlarını memnuniyetle karşılamadığını, ancak para politikasında karar yetkisinin bağımsızlığını koruyan Fed'de olduğunu vurguladı.

Dimon, kredi piyasalarını etkileyebilecek bir resesyon ihtimalinin hâlâ geçerli olduğunu, ancak bunun zamanlamasının belirsizliğini koruduğunu söyledi. Ayrıca, tarifelerin siyasi ilgi çektiğini ancak ekonomiyi şekillendiren birçok etkenden yalnızca biri olduğunu ifade etti.

“Rehavete kapılmayın”

Jamie Dimon, finansal piyasalarda aşağı yönlü risklerin her zaman var olduğunu belirterek, yatırımcıları yüksek varlık değerlemeleri karşısında rehavete kapılmamaları konusunda uyardı.

Dimon, borsanın nisan ayından bu yana yapay zekâ patlamasıyla yükselişe geçtiğini belirtti. Nvidia’yı "inanılmaz bir şirket" olarak nitelendiren Dimon, yaklaşık 5 trilyon dolarlık piyasa değeriyle dünyanın en büyük ekonomilerinden bazılarını geride bıraktığını vurguladı. AI teknolojisinin şirketleri "son derece verimli" hale getirebileceğini söyledi.

Yapay zekâ devrim yaratabilir

Ancak Dimon, tüm yapay zekâ girişimlerinin başarılı olamayacağını ve dotcom balonuna benzer şekilde bazı gerilemeler yaşanabileceğini kabul etti. "Google, Facebook, YouTube, Microsoft’un bir kısmı, Amazon, Salesforce gibi örnekler çıktı ama evet, biraz balon da vardı" dedi.

Yapay zekanın bazı mesleklerde işlerin %80’ini ortadan kaldırabileceğini belirten Dimon, buna karşılık yeni iş alanlarının da doğabileceğini ifade etti. Teknolojinin "insanlığa fayda sağlaması" gerektiğini vurgulayan Dimon, AI’nin toplumu çok hızlı etkilemesi durumunda "düşünceli" devlet desteği ve "uygun düzenleme" gerektiğini söyledi.