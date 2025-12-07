JPMorgan Ceo'su Dimon uyardı: Ciddi sorunlar var, parçalanırsa büyük risk oluşur

Amerika'nın en büyük yatırım bankalarından biri olan JPMorgan Chase & Co.'nun CEO'su Jamie Dimon, Avrupa'daki yavaş işleyen bürokrasiye dikkat çekerek "zayıf" bir kıtanın ABD için büyük bir ekonomik risk oluşturduğu uyarısında bulundu.

Dimon, Cumartesi günü Reagan Ulusal Savunma Forumu'nda yaptığı konuşmada, Avrupa'nın ciddi bir sorunu olduğunu belirtti. Dimon, sosyal güvenlik ağlarında Avrupa'nın harika işler yaptığını ancak iş dünyasını, yatırımı ve inovasyonu kaçırdıklarını, bu durumun da bir şekilde geri döndüğünü ifade etti.

Dimon bazı Avrupalı liderlerini sorunların farkında oldukları için överken, siyasetin gerçekten zor olduğunu da söyledi.

Avrupa'nın parçalanma riskinin uzun süredir dünyanın karşı karşıya olduğu temel zorluklar arasında olduğunu dile getiren Dimon, bu senenin başında da hissedarlarla paylaştığı yazıda Avrupa'nın "çözmesi gereken bazı ciddi sorunları" olduğunu belirtmişti.

Dimon, Avrupa'yı barış arama çabalarından dolayı da överken, askeri güçteki gerileme ve AB içinde uzlaşma konusunda yaşanan zorlukların kıtayı tehdit ettiği uyarısında bulundu.

"ABD'nin yardım etmesi gerekli"

"Eğer Avrupa parçalanırlarsa, o zaman "Önce Amerika (American First)" politikası artık varlığını sürdüremeyecektir" diyen Dimon şunları ekledi: "Bu, bizi herkesten daha fazla incitecek çünkü onlar, ortak değerler de dahil olmak üzere, her yönden büyük bir müttefikimiz."

AB'nin Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da Cumartesi günü yaptığı konuşmada "ABD hâlâ en büyük müttefikimiz" mesajı vermişti.

ABD'nin Avrupa'ya yardım etmesi gerektiğini söyleyen Dimon, Avrupa'nın güçlü hale gelmesine yardımcı olacak uzun vadeli bir stratejiye ihtiyaçlarının olduğunu vurguladı ve şunu söyledi: "Zayıf bir Avrupa bizim için kötü."

JPMorgan'dan gelecek 10 yılda 1,5 trilyon dolarlık stratejik yatırım hamlesi

JPMorgan, ulusal savunma sektörüne daha fazla yatırım yapılmasını teşvik etmek için çabalarını artırıyor. Banka Ekim ayında, gelecek 10 yıl içinde ABD'nin ekonomik güvenliğini ve direncini güçlendirecek sektörlere 1,5 trilyon dolarlık yatırım yapacağını duyurmuştu. Bu rakam, bankanın zaten sağlayacağı yatırımdan 500 milyar dolar daha fazla.

Dimon yaptığı açıklamada, "ABD'nin kritik minerallere ve imalat konusunda güvenilir olmayan kaynaklara aşırı bağımlı hale geldiği acı bir şekilde ortada" dedi.

Yatırım bankacısı Jay Horine, Dimon’un "yüzde 100 ticari" olarak tanımladığı bu çaba dört alana odaklanacak. Bunlar; 'tedarik zinciri ve ileri imalat', 'savunma ve havacılık,uzay', 'enerji bağımsızlığı ve dayanıklılığı' ve 'öncü ve stratejik teknolojiler.'

Banka ayrıca, bazı şirketlerin genişlemesine, inovasyon yapmasına veya stratejik imalatı hızlandırmasına yardımcı olmak için kendi sermayesinden 10 milyar dolara kadar yatırım yapacak.

Dimon Trump'ı da övdü

Cumartesi günü ayrı bir açıklamada Dimon, Trump'ı hükümet bürokrasisini azaltmanın yollarını bulduğu için övdü. Dimon, "Bu yönetimin ABD'yi geride tutan bürokrasinin bir kısmını ortadan kaldırmaya çalıştığına şüphe yok. Bu iyi bir şey ve bunu yaparken dünyayı güvenli tutabiliriz, gıda güvenliğini, bankaların güvenliğini ve bunun gibi her şeyi" dedi.