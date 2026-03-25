JPMorgan CEO’su Dimon: Uzun vadede Orta Doğu için iyimserim

JPMorgan Chase CEO’su Jamie Dimon, İran’daki savaşa rağmen savaşın yarattığı kısa vadeli risklere karşın Orta Doğu’nun geleceği ve uzun vadeli istikrarın sağlanması konusunda "biraz iyimser" olduğunu ifade etti. Dimon, bölgedeki ülkelerin barışı isteme noktasında uyum içinde olduğunu belirtti.

Dimon, Washington'daki Hill and Valley Forumu'nda yaptığı konuşmada çatışmanın uzun vadede kalıcı bir barışın önünü açabileceğini savundu.

Dimon çatışmanın bölge içindeki zihniyet dönüşümünü gün yüzüne çıkardığını ve bu dönüşümün köklü gerilimlerin kalıcı biçimde çözülmesine zemin hazırlayabileceğini söyledi.

Dimon, "Neden biraz iyimser olduğumu açıklayayım" diyerek Suudi Arabistan, BAE, Katar, ABD ve İsrail'in "Orta Doğu'da kalıcı barış" arayışını ön plana çıkardı. "Suudi Arabistan, BAE, Katar, Amerika ve İsrail'in tamamı Orta Doğu'da kalıcı barış istiyor" diyen Dimon, İsrail'in "rasyonel" bir Filistin devletinin kurulması yönünde daha somut adımlar atması gerektiğini de vurguladı.

Kısa vadede riskler yüksek

"Çatışmanın sonucunu bilemediğimiz için kısa vadede riskler büyük olasılıkla daha yüksek" diye de ekledi.

Bölge ülkelerinin barışa yaklaşımının geçen on yıllar içinde önemli ölçüde değiştiğini belirten Dimon, yabancı doğrudan yatırımların bu dönüşümün temel itici gücü olduğunu ifade etti.

"Oraya gittiğinizde ne istediklerini biliyor musunuz? Yabancı doğrudan yatırım. Bölgeye ciddi miktarda yatırım akıyor, ancak bu tür gelişmeler yaşandığı sürece akmaya devam etmez" diyen Dimon, bölge liderlerinin kalıcı barışa olan ihtiyacın farkında olduğunu ekledi.

Dubai ve Abu Dabi gibi şehirlerin son yıllarda önemli finansal merkezlere dönüştüğüne dikkat çeken Dimon, "Komşularının veri merkezlerine balistik füze yağdırdığı bir ortamda kimse 10 milyar dolarlık yatırım yapmaz" dedi.