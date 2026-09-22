JPMorgan CEO’su Dimon: Yapay zeka harcamaları 1 trilyon doları bulabilir

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JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon, JPMorgan'ın Hindistan Konferansı kapsamında yaptığı açıklamada, büyük ölçekli teknoloji şirketlerinin yapay zeka yatırımlarının geçen yıl yaklaşık 300 milyar dolardan bu yıl 700 milyar dolar civarına çıktığını belirtti.

"GSYH'ye her yıl yaklaşık yüzde 1 katkı"

Dimon, söz konusu yatırımların çalışan istihdamı, fabrika ve enerji santrali inşası ile ekipman ve malzeme alımları yoluyla ekonomik büyümeyi desteklediğini söyledi.

Bu harcamaların her yıl gayrisafi yurt içi hasılaya yaklaşık yüzde 1 katkı sağlayabileceğini belirten Dimon, aynı zamanda enflasyona da bir miktar yukarı yönlü baskı yaratabileceğini ifade etti.

Uzun vadede ise yapay zekanın maliyetleri düşürücü etkisinin olabileceğini söyleyen Dimon, teknolojinin hızlı büyümesinin devam edeceğini öngördü.

Yapay zekada kazananları belirlemek için erken

Dimon, yapay zeka yatırımlarından hangi şirketlerin en fazla fayda sağlayacağını söylemek için henüz erken olduğunu belirtti. İnternet balonu döneminde dönemin önde gelen birçok şirketinin geride kaldığını, daha az bilinen bazı şirketlerin ise daha sonra büyük oyuncular haline geldiğini hatırlattı.

Yapay zeka yatırımlarında getirinin her zaman doğrudan hesaplanamayacağını ifade eden Dimon, bazı yatırımların rekabette kalabilmek için zorunlu hale gelebileceğini söyledi.

Enflasyonda temkinli

Dimon, enflasyonun gerilemesini umduğunu ancak fiyat baskılarının kalıcı olabileceğini ve hatta bir miktar daha yükselebileceğini belirtti. Fed'in yüzde 2'lik enflasyon hedefini koruması gerektiğini söyledi.

Altyapı yatırımları, savunma harcamaları ve devam eden kamu açıklarının sermaye talebini artırarak faizleri yukarı itebileceğini ifade eden Dimon, piyasalarda bir düzeltme yaşanabileceğini ancak bunun nedeninin yapay zeka olup olmayacağının belirsiz olduğunu kaydetti.