JPMorgan CEO'su Jamie Dimon “artan risklere” dikkat çekti

JPMorgan Chase, 2026’nın ilk üç ayında ABD ekonomisinin dirençli kalması ve Wall Street gelirlerindeki artışın etkisiyle kârını yıllık bazda %13 yükseltti.

Ülkenin en büyük bankasının kârı 16,5 milyar dolara ya da hisse başına 5,94 dolara çıktı. Bu rakam, Bloomberg verilerine göre analistlerin 5,43 dolarlık beklentisinin üzerinde gerçekleşti.

Net gelir, geçen yılın aynı dönemindeki 45,3 milyar dolardan %10 artışla 49,8 milyar dolara yükseldi. Yatırım bankacılığı gelirleri %28 artarken, işlem (trading) gelirleri %20 yükselerek 11,6 milyar dolara ulaştı.

Dimon hangi risklere dikkat çekti?

JPMorgan CEO’su Jamie Dimon, “tüketicilerin gelir elde etmeye ve harcamaya devam etmesi, şirketlerin ise sağlıklı kalmasıyla” ABD ekonomisinin güçlü desteklere sahip olduğunu belirtti. Dimon, bu destekler arasında “artan mali teşvikler, deregülasyonun faydaları, yapay zekâ kaynaklı sermaye yatırımları ve Fed’in varlık alımları”nı saydı.

Deneyimli CEO, aynı zamanda “giderek daha karmaşık hale gelen bir risk setine” de dikkat çekti. Dimon, bu riskler arasında “jeopolitik gerilimler ve savaşlar, enerji fiyatlarındaki oynaklık, ticaret belirsizliği, yüksek küresel bütçe açıkları ve şişkin varlık fiyatları”nı sıraladı.

“Bu risk ve belirsizliklerin nasıl sonuçlanacağını öngöremiyoruz” diyen Dimon, temkinli mesaj verdi.