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JPMorgan CEO'sundan uyardı: Resesyon tehlikesi bitmedi

JPMorgan CEO'su Dimon, ABD ekonomisi için resesyonun daha olası bir senaryo olduğunu düşündüğünü ifade etti.

Haber Merkezi
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JPMorgan CEO'sundan uyardı: Resesyon tehlikesi bitmedi
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JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon, ABD ekonomisi için "yumuşak iniş" olasılığının yüzde 35-40 civarında olduğunu belirtti ve resesyonun daha olası bir senaryo olduğunu düşündüğünü söyledi. Dimon, Şubat ayında piyasaların resesyon riskleri konusunda fazla iyimser olduğu görüşünü değiştirmediğini ifade etti.

Piyasalardaki belirsizliği jeopolitik, konut, bütçe açıkları, harcamalar, niceliksel sıkılaştırma ve seçimler gibi faktörlere bağladı. Dimon, ABD'nin şu anda resesyonda olmadığını, ancak kredi kartı borçlularının temerrüde düşme oranlarının arttığını belirtti.

JPMorgan Chase & Co. İcra Kurulu Başkanı Jamie Dimon, enflasyonun ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yüzde 2 hedefine döneceğine şüpheyle yaklaştığını söyledi.

Dimon, Kansas City'den CNBC'ye verdiği röportajda, jeopolitik ve niceliksel sıkılaştırma gibi faktörlere bağlı olarak hâlâ çok fazla ekonomik belirsizlik olduğunu belirtti.

Dimon, Fed'in muhtemelen yakında faiz oranlarını düşüreceğini belirterek, "Bunu diğer insanlar kadar önemsemiyorum." dedi.

JPMorgan İcra Kurulu Başkanı, bir yıldan uzun süredir enflasyonun yatırımcıların beklediğinden daha yapışkan olabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

18 yıldır JPMorgan'ın tepe noktasında bulunan Dimon, "Sonunda ayrılmam gerekecek, bunu biliyorum. Bir veya iki yıl daha başkanlık yapabilirim. Şirketten ayrılmadan önce daha gidecek bir zamanım var" dedi.

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