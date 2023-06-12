JPMorgan Chase, 290 milyon dolar tazminat ödeyecek

JPMorgan Chase, Epstein'a mali destek davasında 290 milyon dolar tazminatı kabul etti. "Artık hepimiz Epstein'ın davranışının canavarca olduğunu anlıyoruz ve bu anlaşmanın tüm tarafların, özellikle de bu adamın elinde akıl almaz tacizlere maruz kalanların çıkarına olduğuna inanıyoruz" açıklaması yapıldı.

Açıklamada, Esptein ile girilen iş ilişkisinin hata olduğu kaydedilerek, "Bankamızı herhangi bir şekilde iğrenç suçların işlenmesine yardımcı olmak için kullandığına inansaydık, onunla iş yapmaya asla devam etmezdik." ifadesi kullanıldı.

Davacıların avukatı David Boies ise banka ile varılan tazminat uzlaşısının, toplam 290 milyon dolar tutarında olduğunu ve davaya bakan yargıcın nihai onayının gerektiğini belirtti.

JPMorgan Chase bankası, tam ismi açıklanmayan cinsel taciz kurbanları tarafından Kasım 2022'de Manhattan federal mahkemesine açılan tazminat davasında, Epstein'ın fuhuş trafiği faaliyetlerinde mali aracı olmaktan sorumlu tutulmuştu.

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlarıyla yargılanan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde, 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Epstein'ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell de bazı zenginler, ünlüler ve devlet görevlileri için reşit olmayan kızların fuhuş tuzağına çekilmesi organizasyonunda, Epstein'ın yasa dışı faaliyetlerine yardımcı olduğu iddiasıyla yargılandığı davada suçlu bulunmuştu.