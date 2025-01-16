JPMorgan Chase hisse geri alımlarını artırıyor

JPMorgan Chase yöneticileri, bankanın on milyarlarca dolarlık nakit fazlasının daha fazla büyümemesi için hisse geri alımlarını artıracağını söyledi.

JPMorgan'ın bazı tahminlere göre, düzenleyicileri tatmin etmek için ihtiyaç duymadığı yaklaşık 35 milyar dolar parası var.

CFO Jeremy Barnum analistlere verdiği demeçte, "Fazlalığın buradan büyümesini istemiyoruz. Ürettiğimiz organik sermaye miktarı göz önüne alındığında, bu - yakın vadede organik dağıtım veya başka türlü fırsatlar bulamazsak - geri alımlar yoluyla daha fazla sermaye getirisi anlamına geliyor" dedi.

Barnum gazetecilere ekonomideki riskler ile piyasadaki yüksek varlık fiyatları arasında bir "gerilim" olduğunu; bu nedenle bankanın "çok çeşitli senaryolara" hazırlanması gerektiğini söyledi.

Portales Partners analisti Charles Peabody'ye göre, keskin bir ekonomik gerileme bankaya tahmini 35 milyar dolarlık fazla nakdini krediler yoluyla daha fazla kullanma fırsatı verecek. Peabody, "JPMorgan'ın sermayeyi boşa harcamama konusunda disiplinli olacağını düşünüyorum. Pazar payı almak için en iyi zaman durgunluktan çıkmaktır, çünkü rakipleriniz bir şekilde zayıflamış durumdadır. Hissedarların daha fazlasını yapması yönündeki baskılarına rağmen geri alımları mevcut seviyelerden geri çekmesini bekliyorum" dedi.